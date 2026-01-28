Türk Telekom tartışması büyüyor: CHP’den Dezenformasyon Merkezi’ne tepki

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; "'Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi halk düşmanlığı yapmaya devam ediyor. DMM, Türk Telekom’un asli işi olan abone hizmetleri işlerinin iki yandaş şirkete devredilmek istenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; Bu uygulama, ‘rutin operasyonel süreçtir’ diyor. Bu nasıl bir ‘rutin operasyonel süreçtir ki’; Türk Telekom’un bu asli işlerini yapan kendi bünyesindeki 10 bin teknikere işten ayrılmaları için yazı gönderiliyor? 10 bin teknikerine kapıyı göstermek, nasıl bir rutin operasyonel süreç oluyor? Bu teknikerlerin yaptığı işleri artık yandaş şirketlere yaptıracak olmak demek, hizmet devri olmuyor da ne oluyor? Türk Telekom’a maliyeti abone başına 75 TL olan hizmetlerin, bu yandaş şirketlere abone başına 160 TL’ye yaptırılmak istenmesiyle oluşacak yıllık 6 Milyar 426 Milyon TL‘lik zarar, kamu zararı değil de nedir?

"BU PEŞKEŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kar, bu işlerin Türk Telekom’a olan maliyetini iki katına çıkarıyor. Bu da, ya internet faturalarına yüzde 100 zam demek, ya da Türk Telekom’un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek. Bu kadar açık, bu kadar net! Uyarıyorum! Türk Telekom yönetim kurulunda yer alan ve idari sorumluluğu bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarını, Karayolları Genel Müdürünü, TÜİK Başkanını ve BDDK Başkanını uyarıyorum! Bu tezgahın ortağı değilseniz, bu devri durdurursunuz! Zira bu peşkeşin peşini bırakmayacağız!"

NE OLMUŞTU?

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom’un İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da 6,3 milyon aboneye sunduğu hizmetlerin iki şirkete devredilmek istendiğini açıklamış; bu işlemin kamuya 6,4 milyar TL zarar doğuracağını belirterek konuyu savcılığa taşıyacağını duyurmuştu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmiş ve açıklama yapılmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirketimizle ilgili bugün bazı yayın organlarında gündeme getirilen “Türk Telekom’da hizmetlerin özel şirketlere devredileceği” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; dünyada kamu ya da özel tüm sektörlerde belirli operasyonel süreçlerin üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütülmesi yaygın ve yerleşik bir iş yapış biçimidir.

Bu uygulamalar hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yönetilmesini sağlamak ve müşteri deneyimini en seviyede tutmak amacıyla hayata geçirilmektedir. Sektör genelinde uygulanan bu iş modeli herhangi bir hizmet devri anlamına gelmemektedir.

Türk Telekom, 185 yılı aşkın köklü geçmişi boyunca bazı operasyonel süreçlerini herhangi bir kişi ya da kuruma ayrıcalık tanınması söz konusu olmaksızın alanında yetkin iş ortaklarıyla yürütmüş; bugün de uzman iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda; üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütülen rutin operasyonel faaliyetler şirketimiz açısından ilave bir maliyet oluşturmamaktadır. Dolayısıyla, Türk Telekom’un zarar edeceği ya da bu nedenle müşterilerine yüzde 100 oranında zam yapacağı yönündeki iddialar da asılsızdır.

Tüm faaliyet alanlarında mevzuata uygun şekilde kamu yararını esas alan şirketimiz, ülkenin her yerinde yaygın altyapısı ile 56 milyonu aşan abonesine insan odaklı yaklaşımı merkezine alarak en iyi hizmeti sunmaya devam etmektedir."