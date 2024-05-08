Türk Telekom'un play-off şansı Fenerbahçe Beko'ya bağlı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, "Umarım Fenerbahçe Beko son iki maçını kazanır. Kimse başka maçların sonuçlarına bağlı olarak play-off'a girmek istemez. Ancak biz 6-7 maçımızı son topta kaybetmiş bir takım olarak maalesef bu durumu biraz kendimiz hazırladık." dedi.

Ernak, AA muhabirine 2023-2024 sezonunu değerlendirdi.

Ernak, bu kapsamda iki oyuncuyla yolları ayırdıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi iniş çıkış yaşayan takımlar da orta seviyelerde, play-off sınırında yer aldı. Umarım Fenerbahçe Beko son iki maçını (Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Bursaspor İnfo Yatırım) kazanır. Kimse başka maçların sonuçlarına bağlı olarak play-off'a girmek istemez. Ancak biz 6-7 maçımızı son topta kaybetmiş bir takım olarak maalesef bu durumu biraz kendimiz hazırladık. Umarım biz de play-off fotoğrafının içinde yer alırız. Orada yer alırsak da çok büyük bir iştahla oynayıp Anadolu Efes'e olabildiğince problem çıkarmak istiyoruz."