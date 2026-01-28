Türk Telekom yine hedefte: Parçala özelleştir

Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Ekim 2025’te CEO olarak göreve başladığı Türk Telekom, taşeron şirketlere devredilmeye hazırlanıyor. Aralık ayında konuşulmaya başlanan Bonar (Bakım Onarım Devri) projesi adı altında taşeronlaştırmanın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başlangıçta İstanbul, Antalya, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, Kocaeli ve Edirne’de 6,3 milyon aboneye yönelik hizmetlerinin iki şirkete devredileceği iddia edildi.

Kurumda tekniker olarak çalışan yaklaşık 6 bin kişinin Şubat sonuna kadar işte çıkması ‘teşvik’ edildi. Teknikerlere 31 Ocak’a kadar işten ayrılmaları halinde tazminata ek 6 maaş, 27 Şubat’a kadar işten ayrılmaları halindeyse tazminata ek 5 maaş teklif edildi.

BirGün’e konuşan 10 yıldır Türk Telekom’da çalışan bir tekniker “Personel, başına ne geleceğini bilmediği için büyük bir karamsarlığa kapılıyor. Teşviği kabul etmeyen personelin başına ne geleceği belli değil. Taşeron firmanın bazı personele birlikte devam etmeyi teklif edeceği söyleniyor. Teşviği alarak işten ayrılmayan taşerona da geçmeyen personel tayin ve rotasyon ile tehdit ediliyor” dedi.

Bugünün BirGün’ü

Üç yıllık hazırlanan sözleşmenin ise 1 Şubat itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. BirGün’ün ulaştığı Türk Telekom kaynakları, taşeronlaşma haberlerinin gündeme gelmesinin ardından üst yönetimin, Ebubekir Şahin tarafından acil toplantıya çağrıldığını ifade etti.

Türk Telekom kaynakları, bir teknikerin ortalama net ücretinin 60 bin lira olduğu kurumda, yeni döneme ilişkin hazırlanan sözleşmelerde ücretin asgari ücretin 1,6 katı kadar belirlendiğini ifade etti.

YANDAŞ ŞİRKETLERE DEVİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aboneye sunduğu hizmetler ile abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin iki şirkete devredilmek istendiğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz bu devir işlemlerinden dolayı kurumun yaklaşık 6 milyar 426 milyon lira zarar edeceğini ileri sürdü.

Türk Telekom’un şu anda abone başına aylık maliyetinin 75 TL olduğunu belirten Yavuzyılmaz, devir sonrası iki şirkete abone başına aylık 160 TL ödeneceğini vurguladı.

CHP’li Yavuzyılmaz, “Sonuç AKP’li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom’da İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kâr, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak. Bu da ya internet faturalarına yüzde 100 zam demek, ya da Türk Telekom’un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek. Bunun adı soygundur, Türk Telekom yönetim kurulunu, üst yöneticilerini ve idari sorumluluğu bulunanları uyarıyorum. Bu devri derhal durdurun” dedi.

ŞİRKETLER TANIDIK ÇIKTI

Adı geçen İş Kaya Holding ve Akçadağ Holding ise son dönemde aldıkları ihalelerle gündeme geldi.

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santralı ve Maden Sahası 20 milyar TL bedel ile Mart 2025’te Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi’ne satıldı. Akçadağ Grup kamudan devraldığı, Çanakkale Çan, Muğla Yatağan, Bolu Aksa, Tekirdağ Malkara, Manisa Soma’da kömür madenlerini işletmeye devam ediyor. Şirket Türk Telekom hat bakım hizmetleri ve Türksat Kablo bakım işlerini de yürütüyor.

İş-Kaya Holding'in ise Çeşme’deki sıra dışı takasta adı geçti. Malatya’da TOKİ için 187 dükkân inşa eden şirkete 1 milyar 860 milyon liralık ödeme, arsa takası ile yapılmak istendi. Çeşme, İzmir, Aydın, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve Maraş’ta toplamda 325 dönümlük 15 ayrı parsel arazinin takası gündeme geldi.

Arazilerin değeri 2 milyar 55 milyon lira olarak belirlendi. Ancak daha sonra arsaların gerçek değerinin 3 milyar 415 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyar 360 milyon liralık fark olduğunun anlaşılmasının ardından takas iptal edildi.

ŞAHİN KADROSUNU YERLEŞTİREMİYOR

Öte yandan kurumda çalışan kızının istifa etmesini isteyen Ebubekir Şahin’in, kendi kadrosunu oluşturmada zorluk yaşadığı iddia edildi. BirGün’ün ulaştığı Türk Telekom kaynakları, Ebubekir Şahin’in yaşadığı kadrolaşma güçlüğünü, “Kurumda neredeyse herkesin iktidarda bir bağlantısı var. Ebubekir Şahin’in nüfuzu çok fazla, birilerini gönderip yerine kendi kadrosunu oluşturmak istiyor ama kimseye dokunamıyor” diye konuştu.

SENDİKAL BOŞLUK

Türk Telekom’da örgütlü olan Türk-İş’e bağlı Haber İş Sendikası ise iç sorunlar yaşıyor. Genel kurul ve delege yapısına ilişkin uzun süren yargılama sonucu sendikaya geçen ay kayyum atandı. Telekom kaynakları, sendikaya kayyum atanmasının fırsata çevrildiğini ifade ederek “İşçiler sendikaya kızgın. Sendikanın sessizliği farklı yorumlara yol açıyor” dedi.

***

ÖNCE SATILDI KREDİYLE GERİ ALINDI

2005 yılında Türk Telekom ’un yüzde 55’i 6 milyar 550 milyon dolar bedelle Lübnanlı Hariri Ailesi'ne satılmıştı. Hariri ailesinin sahibi olduğu Oger Telecom, Türk Telekom'un içini boşaltıp borçlarını ödememesinin ardından borçlu olduğu 3 bankaya hisseleri bırakarak ülkeden kaçmıştı.

Türk Telekom hisselerini 2026 yılında kendiliğinden devlet kontrolüne geçecek olmasına rağmen Varlık Fonu borçlanarak geri aldı. TVF, Türk Telekom’un sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için 11 bankadan kredi çekti. 2022'de kullanılan kredinin borcu Nisan 2025’te erken kapatıldı.