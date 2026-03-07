Türk Telekom, zorlu Galatasaray deplasmanda kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray, sahasında Türk Telekom’u konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Ankara temsilcisi parkeden 93-90’lık galibiyetle ayrıldı.

SON BÖLÜMDE BÜYÜK HEYECAN

Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Maçın büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde tutan Türk Telekom, Galatasaray’ın son bölümdeki geri dönüş çabasına rağmen avantajını korumayı başardı.

Bu sonuçla Ankara temsilcisi ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

GALATASARAY’A İLK İÇ SAHA YENİLGİSİ

Galatasaray cephesinde ise dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Gianmarco Pozzecco yönetiminde ligdeki ilk iç saha yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın ligdeki derecesi 12 galibiyet ve 9 mağlubiyete gerilerken, Türk Telekom ise 13 galibiyet ve 8 mağlubiyete yükseldi.