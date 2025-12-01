Türk Telekom’da ayrımcı ‘promosyon’

Muhalif medyaya yönelik verilen cezalarla gündemden düşmeyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) eski Başkanı Ebubekir Şahin’in genel müdürlük koltuğuna oturtulduğu Türk Telekom’da, çalışanlar için imzalanan maaş protokolü tepkiye yol açtı. Yapılan protokol kapsamında, Türk Telekom’da çalışan başına ödenecek promosyon ücreti 100 bin TL olarak belirlendi. Ancak Türk Telekom’a hizmet veren müşteri deneyimi şirketi AssisTT’te ise promosyon ücreti çalışan başına 3 yıl için 44 bin 100 TL oldu.

Yaklaşık 17 bine yakın çalışanı bulunan AssisTT’te çalışanlara e-posta ile duyurulan ücretler tepkiyle karşılandı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Çalışanlar BirGün’e yaptıkları açıklamada, "Türk Telekom A.Ş. kadrosunda çalışan personele 100 bin TL promosyon ödemesi yapılırken aynı işyerinde ve çoğu zaman aynı görev tanımıyla çalışan Assistt A.Ş. kadrosundaki personele yalnızca 44 bin 100 TL promosyon ödemesi yapılmıştır. Bu durum, aynı bankaya maaş hacmi sağlayan personel arasında %126’yı aşan oransız bir ayrımcılık demek. Promosyon farkına ek olarak, aynı pozisyonlarda görev yapan farklı kadrolardaki personel arasında temel maaş ve sosyal haklar açısından da önemli farklar var. Bu ayrımcılık, Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Kurum bünyesinde çalışma barışını ciddi şekilde zedeleyen bu durum, personel motivasyonunu düşürmekte ve işveren-işçi güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir" ifadelerini kullandı. 23 Ocak 2019’dan beri sürdürdüğü RTÜK Başkanlığı görevini geçen ay devreden Ebubekir Şahin, ertesi gün Türk Telekom Genel Müdürü olarak atanmıştı.