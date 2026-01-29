Türk Telekom’da taşerona devir Mart'a ertelendi

Türk Telekom’da taşerona devir sözleşmesinin Mart ayına ertelendiği öğrenildi. Telekom kaynakları, taşeronlaşma haberlerinin gündeme gelmesinin ardından üst yönetimin CEO Ebubekir Şahin tarafından acil toplantıya çağrıldığını ve 1 Şubat’ta devreye alınacağı belirtilen sözleşme takviminin revize edildiğini aktardı.

Kurumda toplam 8 bin 500 kapsam içi personelin yaklaşık 7 bin 100’ünün örgütlü olduğu Haber-İş Genel Merkezi ise sessizliğini koruyor. Sendikanın bağlı olduğu Türk-İş’ten de sürece dair bir açıklama gelmedi.

Öte yandan sendikaya geçen ay kayyum atanması sonrası bu tablonun “Fırsata çevrildiğini” savunan Telekom kaynakları, “İşçiler sendikaya kızgın, sessizlik farklı yorumlara yol açıyor” değerlendirmesini yaptı.

Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Ekim 2025’te CEO olarak göreve başladığı Türk Telekom, taşeron şirketlere devredilmesi planlanıyor.

Başlangıçta İstanbul, Antalya, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, Kocaeli ve Edirne’de 6,3 milyon aboneye yönelik hizmetlerinin yandaş İş Kaya ve Akçadağ Holding’e devredileceği iddia edildi.