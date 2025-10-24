Türk Telekom’un Genel Müdürü eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu

Türk Telekom'un Genel Müdürü Ümit Önal'ın, Siber Güvenlik Başkanlığına atanmasının ardından Türk Telekomünikasyon A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Ebubekir Şahin’in Genel Müdürlük görevine getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Şahin’in özgeçmişine de yer verildi. 1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Şahin, çeşitli bakanlıklarda üst düzey görevlerde bulundu ve 2019-2023 yılları arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin, İngilizce bilmektedir.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in mevzuat gereği iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle RTÜK Üst Kurulu'nun bugünkü toplantısında Başkan ve Başkanvekili seçimi yapıldı. AK Parti kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Mehmet Daniş 5 oy alarak RTÜK Başkanı olurken, adaylardan İlhan Taşçı 4 oy aldı. Yapılan seçimle RTÜK Başkanvekilliği görevini yürüten Orhan Karadaş, bu görevine devam edecek.