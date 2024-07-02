Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu kapsamındaki gemilerin harcı kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'e sunulan kanun ile Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu kapsamındaki gemilerin kayıt harcının ve yıllık harcının yakın zamanda kaldırılacağını söyledi. Uraloğlu, ayrıca, yeni düzenleme ile limanlara gelen gemilerden "Gemi Emisyon Bedeli" tahsil edilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Meclisimize sunduğumuz bir kanun ile Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu kapsamındaki gemilerimizden alınan kayıt harcı ile yıllık harçlara muafiyet getiriyoruz. Bu kapsamda, miras intikali devir işlemlerinden harçları kaldırıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Bakanlık tarafından İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde konuştu.

Dünya deniz taşımacılık sektöründen 11 milyar dolar pay aldığımızı söyleyen Abdulkadir Uraloğlu, "Geçen yıl Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine 143 ülkenin desteğiyle bugüne kadar ki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçilmesi de bunun en güzel kanıtıdır. Bugün Türkiye olarak dış ticaretimizin tonaj olarak yüzde 87.5'i, değer olarak ise yüzde 54.8'i denizyolu ile gerçekleşmektedir. Dünyada deniz taşımacılığının navlun değeri 380 milyar dolar olup biz bundan 11 milyar dolar pay almaktayız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, sektörde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Meclisimize sunduğumuz bir kanun ile Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu kapsamındaki gemilerimizden alınan kayıt harcı ile yıllık harçlara muafiyet getiriyoruz. Bu da inşallah yakın zamanda faaliyete geçecek. Bu kapsamda, miras intikali devir işlemlerinden harçları kaldırıyoruz. Hisse devirlerinde hisse oranında harç alacağız. Elektrik gibi yeşil enerji ile çalışan gemilerimizden de kayıt harcını kaldırıyoruz, yıllık harçlarda da yüzde elli indirim sağlamış olacağız.

Ayrıca hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sektör lehine bu yıl bazı değişiklikler yaparak hurdaya ayrılacak gemilerin başvuru tonajını 10 kat artırarak 50 bin grostona yükselttik. Kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerinin ücretlerini de güncelleyerek, hizmet tarifelerinin uygulanmasına yönelik sektörde uzun zamandır yaşanan karışıklıkları da ortadan kaldırdık."

"GEMİ EMİSYON BEDELİ" TAHSİL EDİLECEK

Yapacakları yeni düzenlemeyle limanlara gelen gemilerden "Gemi Emisyon Bedeli" tahsil edilmesi ve bu bedelin sadece denizciliğin yeşil dönüşümü kapsamında Türk Bayraklı gemilere destek olarak ödenmesini sağlayacaklarını anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İlgili kanunun bu ay yasalaşmasını planlıyoruz. Sadece gemiler için değil, liman tesislerimiz içinde uzun yıllardır sürdürdüğümüz Yeşil Liman uygulamasını güncelleyerek emisyon salınımının azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca bildiğiniz üzere gemilerimizde ve limanlarımızda çevre dostu yenilikçi liman teknolojiler için 'Denizcilikte Dekarbonizasyon ve Yeşil Deniz Taşımacılığının Desteklenmesi' projemiz de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Oluşturulacak mekanizma ile sektörümüze Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından 20 milyon avro hibe, 50 milyon avro uzun vadeli uygun maliyetli kredi desteği alacağız."