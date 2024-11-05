Türk vatandaşı Torlak, ABD'de gözaltına alındı

Türk vatandaşı iş insanı Taşkın Torlak, Venezuela'dan petrol nakliyatı yaparak ABD'nin yaptırımlarını delmeye çalıştığı suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, 37 yaşındaki Torlak'ın 2 Kasım'da Miami'den Türkiye'ye dönmek üzereyken gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık, Torlak'ın 'petrolün Venezuela kaynaklı olduğu gerçeğini gizlemek için hile ve aldatma yoluna giderek Venezuela petrolünü yasadışı bir şekilde satmak için komplo kurduğunu' iddia etti.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalefet partileri ile görüşmelere geri dönme ve adil seçimlere bağlılık taahhütlerini yerine getirmediği iddiasıyla Venezuela'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketi PdVSA hakkında yeniden yaptırım kararı almıştı.

Reuters, birkaç ay önce PDVSA’nın radardan kaçan tankerlerle Küba’ya petrol ikmal etmeye başladığını duyurmuştu.