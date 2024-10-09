Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi başladı

İsrail'in işgal ve saldırılarının ardından Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesi deniz yoluyla başladı.

Amfibi gemiler, Beyrut Limanı'na getirdikleri insani yardımları indirdikten sonra Türk vatandaşı sivilleri tahliye ederek Türkiye'ye getirecek.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, tahliye işleminin toplam 2 bin kişi taşıma kapasitesi olan Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı.

Vatandaşlar, gemilerle Mersin Limanı'na getirilecek. Mersin'e ulaşan vatandaşların orada karşılanacağını aktaran Ulusoy, Türk vatandaşlarının gerekli temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağını belirtti.

Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.