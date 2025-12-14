Türk ve Gürcü şairler İstanbul'da buluştu

Gürcü Kültür Merkezi Derneği ile Artvinliler Hizmet Vakfı'nın düzenlediği şiir etkinliği, Artvinliler Hizmet Vakfı Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik açılışı, Artvinliler Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Av. Fuat Ekin’in Türkçe ve Gürcüce yaptığı hoş geldin konuşmasıyla başladı.

Program, Gürcü ressam Darecan Çilaşvili'nin resim sergisinin katılımcılara açılmasıyla devam etti.

Şiir programının açılış konuşmasını Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı yaptı. Artvinlilerin her zaman sanata açık olduğuna vurgu yapan Yağcı, etkinlik katılımcılarına teşekkür ederek böylesine anlamlı ve güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akabinde Gürcü Kültür Merkezi Derneği Başkanı Bülent Özgen bir konuşma yaparak, iki ülkenin sanat birlikteliğiyle halkları kaynaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

ŞİİR DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Program, Gürcü Kültür Merkezi Derneği önceki Başkanı ve gurcuhaber.com Yayın Yönetmeni Fehmi Uzal Ustiaşvili’nin yönetiminde devam etti. Uzal Ustiaşvili, iki ülkenin sanat, şiir ve bilim insanlarını bir araya getirmeye devam ettiklerini belirterek, bu buluşmanın ikincisinin 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında 16 Aralık Salı günü saat 14.00 – 17.00 arasında Karadeniz Salonu’nda gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı. Ardından şiir dinletisine geçildi.

Fehmi Uzal Ustiaşvili’nin iki ülke şairlerini kürsüye birer birer davet etmesiyle sürdürülen programda, Gürcü ve Türk şairler iki dilde şiirler okudu.

Şiir dinletisinin ardından şairlere iki dilde düzenlenmiş Teşekkür Belgeleri takdim edilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Etkinlik, vakfın çay ve çeşitli ikramlarıyla sona erdi.