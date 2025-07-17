"Türk ve İsrailli heyetler Bakü'de yemek yerken İranlı bakan aynı restorana gitti: Azerilerin uyarısıyla çıktı"

Türkiye ve İsrail arasındaki Suriye kaynaklı gerilimin düşürülmesi için iki taraf arasında teknik görüşmelerin yapıldığı dönemde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iddiaya ilginç bir olay yaşandı.

The Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun "Türkiye'nin Suriye'de İsrail'e karşı fazla seçeneği yok" başlıklı analizinde anlattığı olay geçtiğimiz nisan ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşandı.

Söz konusu akşamda her iki heyet, üst düzey bir Türk istihbarat yetkilisi ve üst düzey bir İsrailli ulusal güvenlik yetkilisinin öncülüğünde yerel bir restoranda birlikte yemek yedi.

"SAMİMİ ATMOSFER"

Soylu'nun analizinde verdiği bilgilere göre; üst düzey Türk yetkililer, İsrailli mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerinde atmosfer "beklenmedik derecede" samimiydi.

Ancak iddiaya göre heyetlerin akşam yemeği sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İran Yol ve Kentsel Gelişim Bakanı Farzaneh Sadegh o sırada Bakü'ye resmi bir ziyarette bulunuyordu ve heyetlerin akşam yemeği yediği restorana gitti.

Sadegh'in beklenmedik gelişi sonrası Azeri korumalar, İranlı Bakan'ın rehberine "yanlış yerde olduklarını" söyledi. MEE haberine göre Sadegh, birlikte yemek yiyen Türk ve İsrailli heyetlerin hiçbir üyesiyle karşılaşmadan hızla dışarı çıkarıldı.

YETKİLİLER BAKÜ'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Türk ve İsrailli yetkililer, Suriye'de çatışmasızlık mekanizması kurulması için geçen nisan ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Ankara ve Tel Aviv, her iki ülkenin de Suriye'deki askerî varlıklarının neden olacağı "kazaları önlemek amacıyla" bir telefon hattı kurulması için anlaştı.