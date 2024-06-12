Türk yazarlar tarafından hazırlanan kitaplar Avusturya müfredatında

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türkçe’yi doğru öğrenmeleri ve kullanmaları, kültürel değerleri ve kimliklerini yaşatmaları için Selma Otuk ve Gül Çetin’in hazırladığı dördüncü kitap da Avusturya’da müfredata girdi.

Yurtdışında yaşayan Türk çocukları için Selma Otuk ve Gül Çetin’in hazırladığı dördüncü kitap da Avusturya’da müfredata girdi. Kitaplar, yurt dışında yaşayan çocuklara Türkçe’yi doğru öğrenmeleri ve kullanmaları, kültürel değerleri ve kimliklerini yaşatmaları yönünde kaynak olacak.

Yirmi beş sene Viyana’da Ana Dili öğretmeni olarak çalışmış emekli öğretmen Selma Otuk ile çocuklar için yazan ve çizen, görsel iletişim tasarımcısı Gül Çetin bir araya gelerek, yurtdışında yaşayan Türk çocuklar için hazırladığı E. Weber yayınları tarafından basılan kitaplarına yeni bir tanesini ekledi.

"Okumak Çok Güzel" (2020), "Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum" (2021), "Hayatı Keşfediyorum" (2023) kitaplarından sonra bu "Harfler Dünyası 3" kitabı da 3. sınıf öğrenciler, için Avusturya’da müfredata girdi.

Kitabın Almanca konuşulan (Avusturya-İsviçre-Almanya) ülkelerde satışına başlanacak.