Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: 1,5 dakika balkonda asılı kalmış!
Ankara'da 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülerde Biçer'in balkonda yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı ve ardından düştüğü anlar yer aldı.
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Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in (30), düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Türkan Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı.
Türkan Biçer, 25 Mart'ta nişanlısı Fatih Özşen (46) ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi.
Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken, gözaltına alınan Fatih Özşen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin daha önce dosyaya giren bina içi güvenlik kayıtlarının ardından, olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntüde Biçer'in düşmeden önce balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı.
Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü görüldü. Biçer'in nişanlısıyla binaya girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyada yer aldı.
Davanın "Kasten Öldürme Suçundan" görülmesini talep eden Biçer ailesi ise şüphelinin kızlarını öldürdüğünü belirtmişti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.