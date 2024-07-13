Türkan Elçi’den aile işletmesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Diyarbakır'da aile işletmesi silahlı saldırıya uğrayan Türken Elçi, olayla ilgili 3 kişinin gözaltın alındığı bilgisini vererek, olayı seküler yaşam tarzına yönelik saldırılardan biri olarak niteledi.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Elçi'ye ait Karga Kafe ile bitişiğindeki Hewş Kafe'ye önceki gece kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Türkan Elçi, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayın Diyarbakır’da son dönemlerde seküler yaşam tarzına düzenlenen saldırılardan biri olduğuna dikkat çeken Elçi, "Saldırı öncesinde kısa etek giyen kadınların da aynı zamanda bir kültür sanat merkezi olan işletmemize gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek işletme çalışanlarımız tehdit edilmişti" dedi.

Elçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır’da son dönemlerde seküler yaşam tarzına, sosyal hayata karşı artan tehdit ve saldırılardan biri de ne yazık ki dün gece saatlerinde ailemize ait işletmeye karşı gerçekleştirildi. Saldırı öncesinde kısa etek giyen kadınların da aynı zamanda bir kültür sanat merkezi olan işletmemize gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek işletme çalışanlarımız tehdit edilmişti. Şiddetten zarar görmüş biri olarak her durum ve koşulda kimden geldiğine bakmaksızın şiddete ve her türlü haksızlığa hukuksuzluğa karşı olacağımı tekrar tekrar dile getirmekte bir beis görmüyorum.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğu bilgisi ilgili makamlarca tarafıma iletildi. Daha vahim durumlarla karşılaşmamak için yetkililerin olayı ciddiyetle takip etmelerini temenni ediyor, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşayacağımız bir ülke hayalimizin yıkılmayacağını dile getiriyorum.”