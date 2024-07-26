Türkan Elçi’nin aile işletmesine yapılan saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da bir kafe ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan bir kafe ve otele düzenlene ses bombalı ve silahlı saldırıya ilişkin 3 kişinin tutuklanmasının ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 11 Temmuz gecesi, Sur ilçesinde meydana geldi. Bir kafe ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılıp, tehditte bulunuldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin incelemesinde, ateş eden kişinin, kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Düzenlene operasyonda V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde V.G, otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

BAĞLANTILI 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şüphelinin tutuklandığı olayla bağlantısı olduğunu değerlendirilen 5 şüpheliyi daha tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabah saatlerinde 70 polisin katıldığı eş zamanlı 'Topuz' operasyonu düzenlendi. Aramalarda bazı dijital materyaller ve fişekler ele geçirildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.