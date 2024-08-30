Türkan Saylan’ın adı yaşadığı sokağa verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Temmuz ayı üçüncü oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş-Arnavutköy'deki Karakavak Sokağı'na verilmesi kararı alındı. Kararın ardından İstanbul -Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Türkan Saylan'ın adını taşıyan sokak ismi tabelasını taktı.

Akpolat, resmi hesabından yaptığı açıklamada “Bu sokağın resmi tabelasına kavuşmasını çok bekledik. Güçlü bir direniş gösterdik ve sonunda başardık! Bugünden itibaren Türkan Saylan Hocamızın adı bu sokakta yaşayacak. Yaydığı ışık ise ilelebet bizim yolumuzu aydınlatacak” ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Akpolat, şunları söyledi: "Çok sevgili Türkan Saylan dostları bugün çok özel bir gün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Biz Beşiktaş’ı konuşurken Beşiktaş’ı ifade ederken bir çok özelliğinden bahsediyoruz ama Beşiktaş'ın en önemli özelliği yaşattığı ve geleceğe taşımakla görevli olduğu tarihi mirasıdır. Bu tarihi mirasın en önemli bölümünü Cumhuriyet, Cumhuriyet değerleri, milli bayramlarımız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evinin olması bütün Kurtuluş Savaşı’nın planlarını yapması, Cumhuriyet fikrini geliştirmesi, 15 Mayıs günü evinden çıkıp Akaretler'de yürüyüp Kartal isimli motoruna binip Bandırma Vapuru’na geçmesi, Kurtuluş Savaşı’nı başlatması. Hep Beşiktaş'ı anlatırken ifade ettiğimiz, en önemli gördüğümüz konular oluyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti taşımak, geleceğe taşımak, bu mirası bizim sorumluluğumuz. Her gün güne başlarken bu sorumluluk duygusuyla güne başlıyoruz ve bu sorumluluk duygusuyla da işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Türkan Hocamız bütün hayatını bu Cumhuriyet değerlerine adamış, Cüzzamla Mücadele Derneği’ni kurup orada belki de yüz binlerce insanın bu anlamda hayatını kurtarmış. Yüz binlerce kız çocuğunun okumasını sağlamış ve ona öncülük etmiş birisi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın en önemli değerlerinden bir tanesi olarak tarihteki yerini de almış oluyor."

Önemli olan Türkan Saylan'ın yaptıklarını anlatmak, ifade etmek, takip etmek olduğunu belirten Akpolat, "Kibir siyaseti artık Türkiye'de yok olmaya mahkum bir durum haline geldi. Biz orada Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bu kararı geçirirken dedik ki, kişi, kurum, cemaat, vakıf, dernek yok. Millet var. Millet ne derse o olacak. Millet o gün bir şeyi ifade etti, dedi ki bu sokağın adı Türkan Saylan Sokağı olacak dedi. Kısa bir süreliğine evet resmi olarak bunu başaramamış olabiliriz ama bir zaman sonra vatandaşımız hakkı teslim etti. Sadece burada değil 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımız bir duruş gösterdiler. Vakıf, cemaat meselesinin karşısında durmaya devam edeceğiz. Her bir çocuğumuzun eğitim hakkını korumaya, onların eşit eğitim haklarını almaya yardım etmeye ve yerel yönetimler olarak üzerimize düşen hangi sorumluluk varsa sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu siyasi grup temsilcileriyle mücadele etmeye hep beraber devam edeceğiz. Eviyle ilgili geçtiğimiz ay içinde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla bu konuyu paylaştık. İBB Başkanımız, süreci beraber yönetelim dedi. Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu evin alımıyla ilgili resmi görüşmelerine başladı. Çok kısa bir zaman sonra evi alacağız. Müzeye çevireceğiz. Onun adına yakışır bir müze oluşturacağız. Tabii ki buradaki paydaşlarımızla beraber. Onun da müjdesini buradan verelim" dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi'nin 16 Aralık 2021 tarihindeki oturumunda, Türkan Saylan'ın isminin bir sokağa verilmesinin neden bir yıldır komisyonda bekletildiği gündeme getirildi. 2022'nin Mart ayında da Saylan'ın adının sokağa verilmesi teklifi yeniden İBB Meclisi'nin gündemine alındı ve çoğunluktaki AKP-MHP oyları ile reddedildi. Temmuz ayı oturumlarının son birleşiminde yeniden görülen teklif, bu kez CHP'nin çoğunluk oyları ile kabul edildi. AKP-MHP grubu ise Saylan'ın adının sokağa verilmesine karşı çıkarak "hayır" oyu kullandı.