Türkan Şoray'dan gençlere ve sanatçılara destek

Sanatçı Türkan Şoray, tutuklanan gençlere ve baskı altındaki sanatçılara destek verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şoray, "Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum" dedi ve "Gençlerimiz niye tutuklu?" diye sordu.

Sanatçılara da destek veren Şoray, "Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALIDIR"

Türkan Şoray'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi... Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz. Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gençlerimiz niye tutuklu? Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdırlar. Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.

"DEMOKRATİK ÜLKE BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"