Türkan Şoray'ın hayatı kitap oldu

Sanatçı Türkan Şoray’ın hayatı Doğan Kitap tarafından yayınlanan "Türkan ve Hayat" isimli kitapla okuyucuyla buluştu.

Bircan Usallı Silan’ın kaleme aldığı bu söyleşi Şoray'ın beyazperdenin zirvesine uzanan hayat hikayesini anlatıyor. "Türkan ve Hayat" sanatçının rol aldığı 222 film haricinde kuşaklar boyunca hafızalarda yer edinmesine de odaklanıyor.

Bircan Usallı Silan kitabın Türkan Şoray ile 25 yıllık dostluğunun da ürünü olduğunu dile getiriyor.