Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Akdeniz Lirikleri'yle dolu bir sergi

Sanata, kültüre değer katmak, yaygınlaştırmak ve çoğaltmak amacıyla sürdürdüğü sanatsal etkinlikleri çok ve çeşitlilik içinde sunan Muratpaşa Belediyesi, ülkemizin sanatını ulusal ve uluslararası alanlarda temsil eden en yetkin sanatçılarla açtığı sergileri bu kez de Antalya’mızın usta sanatçılarının resim ve heykellerinden oluşan “Akdeniz Lirikleri” adlı sergiyi açıyor.

Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı sergi 58 sanatçının yapıtlarından oluşuyor ve 4 Mart Salı günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılıyor.

30 Mart’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kenti kendi sanatçılarıyla buluşturmak ve tanıştırmak için bu etkinliğin heyecanını yaşadığını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu etkinliğimizin temel izleği olan ‘Akdeniz’ kavramını lirik imgelerle görsel manifestolara dönüştüren seçkin sanatçılarımızın yapıtlarını sanatseverlerle buluşturmalarının kıvancını yaşıyoruz.

Akdenizliliğin sınırlarını hayalleriyle genişleten; sezgilerimizi geliştirip, duygularımızı çoğaltan kadim bir sanat alanı olan resim ve heykelin etkisini daha da çoğaltmak ve yaygınlaştırmak için etkinliklerimizi her geçen yıl çok daha boyutlandıracağız” diyor.

Mehmet Sağ

Hasan Tirmaç

Efe Sembol

Berrin İlhan

Mustafa Özdemir

Apostrofes, Assım Resuloğlu, Aya Marray, Ayşe Özmak Mercan, Berrin İlhan, Bülent Ergün Erol, Canan Ar, Cem Güney Çevikbaş, Cemalettin Timur, Çiğdem Öztürk, Efe Sembol, Faruk Manici, Fatih Başbuğ, Füsun Demiray, Gonca Çağlar, Gonca Yazgan, Gökçe Okay, Gül Yasa Aslıhan, Gülcan Yol, H. Nilgün Saner, Hamdi Dicle, Hande Rastgeldi Ferreıra, Hasan Tırmaş, Hasibe Aygül Özgür, Hayri Esmer, Himmet Öcal, Hülya Topaktaş, Ilgaz Özgen Topcuoğlu, İbrahim Keleş, İrfan Aktaş, İsmail İlhan, Mehmet Ali Önder, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Sağ, Melek Baydar, Melis Sucuoğlu, Mezahir Ertuğ Avşar, Murat Sinkil, Muhittin Selamet, Murat Oğuz, Mustafa Özdemir, Nevin Yavuz Azeri, Nurgül Tokat, Nuri Sezen, Nursun Hafızoğlu, Özlem Oğuz, Pegah Aghamohammadi, Semih Büyükkol, Selda Salman Acar, Seyhan Erdem, Sinan Demir, Sinem Avcı Koyunse, Susan Sharıfı, Şevval Karaboğa, Tuncer Akyol, Tuncer Ertuğrul, Yana Ağören Ve Zuhal Başbuğ’un da içinde yer aldığı 58 sanatçıyı bu sergide buluşturan küratör İbrahim Karaoğlu’na göre; “Dünyanın en kadim, en çeşitli ve en varsıl kültürlerinin hafıza mekânıdır Akdeniz. Yaşamın sosyal akışını, çok kültürlülüğün ve kültürlerarasılığın dinamizmi belirler Akdeniz’de. Hem coşkusu hem de kendine özgü bir ritmi vardır Akdeniz’de yaşamın. O coşku, o ritim, o binlerce yıllık mitolojik hafıza; nice sanatçı için esin kaynağı olmuştur.

Bu sergi, imgelemlerini bu kentte, Akdeniz’in imgeleriyle lirik yapıtlara dönüştüren sanatçıların estetik bir sanat şölenindeki görkemli buluşmalarıdır. Temel izleğimizi ‘Akdeniz Lirikleri’ olarak belirledim. Hepimizin düş gücünü etkileyen, büyülü bir yaşam alanı olan Akdeniz’in bin bir yüzünden birini lirik bir dille ve kendi biçemleriyle sunuyor sanatçılarımız.”

Sergi açılışı, Sista Music/Event Grubu’ndan Ceren Sarp Karacaoğlu’nun gitar ve Burcu Kurtel’in fülüt dinletisiyle gerçekleşek.