Türkan Şoray ve Cahit Berkay ile bir yolculuk

Kültür Sanat Servisi

Türkan Şoray ve Cahit Berkay, 5 Eylül’de Vigor Sanat organizasyonuyla Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da bir buluşmaya imza atacak. ‘Türkan Şoray Film Müzikleri’ konserinde, Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası; Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray’ın rol aldığı filmlerin müziklerini sinema ve müzikseverlerle buluşturacak.

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Dila Hanım’ gibi sinema tarihine geçen Türkan Şoray filmlerinin unutulmaz müzikleri, bu özel gecede yeniden hayat bulacak. Müzikler ve filmlerden kesitler eşliğinde sinemanın iki efsanesini bir araya getirecek bu konser, sinema tutkunlarını zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Konserin yanı sıra söyleşi de gerçekleşecek.

Konser hakkında duygularını paylaşan Türkan Şoray: “Filmlerime o unutulmaz dokunuşları yapan usta müzisyen Cahit Berkay’ın sahnesinde, bu müzikleri yeniden dinleyecek olmak beni hem çok duygulandırıyor hem de heyecanlandırıyor. Kim bilir belki ben de bir sürpriz yaparım” dedi. Etkinlik 5 Eylül Cuma günü Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek.