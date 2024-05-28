“Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” 10 Haziran'da sahnelenecek

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, bu kez film müzikleriyle sahneye çıkıyor. Film müziklerinden oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” konseri, 10 Haziran Pazartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray'ın, film müziklerinden oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı konser, 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye taşınıyor.

Unutulmaz filmlerin müzikleri, Türkan Şoray’ın katılımıyla ve sahnelerden kesitler eşliğinde seyirciyle buluşacak.

Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım ve birçok filmden alıntılar Türkan Şoray’ın anlatımıyla yeniden hayat bulacak.

Türkan Şoray, yıllardır bu tür etkinlikler olduğunu ancak ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde filmlerinden müziklerin seslendirileceğini sevinerek karşıladığını belirterek, “Seyircilerimle bu kez de müzikler eşliğinde buluşacağım ve onlarla birlikte bu konseri izleyeceğim için ben de çok mutluyum” dedi.

NetSanat tarafından hazırlanan konserde Proje Koordinatörü ve Solist Melis Kızılaslan, Orkestra Şefi ve Aranjörü Neyzen Özsarı, Solistler Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel sahne alacak.

Konserin ilk gösterimi 10 Haziran Pazartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.