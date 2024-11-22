‘Türkçe konuş’ dayatması

Haber Merkezi

Cezaevlerinde tutsaklara dönük hak ihlalleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bu cezaevlerinden biri olan Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 5 tutsağın "Ses çıkarttığı ve cezaevi sistemine uymadıkları" iddiasıyla 1 aylık telefon ve görüş yasağı getirildi

Ayrıca tutsaklardan Uğur Temel ve İskan Özlü’ye hücre cezası verildi. Cezaevinde tutsaklara, Türkçe konuşma dayatmasında bulunduğunu aktaran Şırnak Barosu avukatlarından Fadıl Tay, “Bu uygulamalar sonrasında koğuşta bulunan 2 siyasi tutuklu başka cezaevlerine sürgün edildi” dedi.