Türkçe sorularında en çok karşılaşılan 20 söz sanatı nelerdir? 20 örnek söz sanatı sorusu ve yanıtı

Türkçe ve edebiyat sınavlarında, özellikle paragraf ve şiir sorularında söz sanatları sıkça karşımıza çıkar. Edebiyatta söz sanatları ve sınav hazırlığı oldukça önemlidir. Bu makalede, 20 temel söz sanatını detaylı bir şekilde ele alıyor, 20 adet örnek söz sanatı sorusu ve yanıtlarını sizinle paylaşıyoruz. Söz sanatları soru çözümü ve pratik yöntemler sunuyoruz. Söz sanatları testleri ile örnekler ve açıklamalara bakıyoruz.

1. TEŞBİH (BENZETME)

Tanım: İki varlık ya da kavram arasında benzerlik ilişkisi kurarak anlatımı güçlendiren sanattır. Benzetme, dört temel unsurdan oluşur: benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı.

Örnek: "Yüzü ay gibi parlıyordu."

Açıklama: Burada "yüz" benzeyen, "ay" benzetilen, "parlıyordu" benzetme yönü, "gibi" ise benzetme edatıdır.

Teşbih ile ilgili tüm detaylar için aşağıdaki makalemize göz atabilirsiniz.

2. İSTİARE (EĞRETİLEME)

Tanım: Benzetmenin yalnızca benzeyen ya da benzetilen unsurlarından biriyle yapılmasıdır.

Açık İstiare: Benzetilenin kullanıldığı türdür.

Örnek: "Aramızdaki güneşti." (Güneş = kişi)

Kapalı İstiare: Benzeyen üzerinden yapılan türdür.

Örnek: "Kafeste bir kuş gibi hissediyorum." (Kuş = kişi)

İstiare ile ilgili tüm detaylar için aşağıdaki makaleye göz atabilirsiniz.

3. MECAZ-I MÜRSEL (AD AKTARMASI)

Tanım: Bir kelimenin, benzetme amacı olmadan başka bir kelime yerine kullanılmasıdır.

Örnek: "Akşam iki tabak yedik."

Açıklama: Burada "tabak", yemek yerine kullanılmıştır. Ad aktarması, parça-bütün ya da eser-sanatçı ilişkisine dayanabilir.

Mecaz-ı Mürsel ile ilgili tüm detaylar aşağıdaki makalemizde.

4. TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME)

Tanım: İnsan dışı varlıklara, insana özgü özelliklerin verilmesidir.

Örnek: "Rüzgâr, yapraklara hikâyesini fısıldıyordu."

Açıklama: Rüzgârın insana ait bir özellik sergileyerek "fısıldaması" kişileştirme sanatıdır.

5. İNTAK (KONUŞTURMA)

Tanım: İnsan dışı varlıkların konuşturulmasıdır.

Örnek: "Kurt dedi ki: ‘Bu dağlar bizimdir.’"

Açıklama: Kurt burada insan gibi konuştuğu için intak sanatına örnektir.

İntak ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki makalemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

6. KİNAYE

Tanım: Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasıdır.

Örnek: "Ayağını yorganına göre uzat."

Açıklama: Sözün gerçek anlamı yorgan ve ayağın uzunluğu, mecaz anlamı ise "harcamalarını gelirine göre ayarla"dır.

7. TARİZ (İĞNELEME)

Tanım: Bir sözün tam tersi anlamda kullanılmasıdır.

Örnek: "Bu kadar çalışkan olduğun için (!) sınıfta kaldın."

Açıklama: Burada "çalışkan" kelimesi tam zıt anlamda kullanılmıştır.

8. HÜSNÜTALİL (GÜZEL NEDENE BAĞLAMA)

Tanım: Gerçek neden yerine, hayalî ve güzel bir neden gösterilmesidir.

Örnek: "Güller, ona gülümsemek için açmıştı."

Açıklama: Güllerin açmasının gerçek nedeni doğa olayıdır, ama burada hayalî bir sebep öne sürülmüştür.

9. TECAHÜL-İ ARİF

Tanım: Bilinen bir gerçeğin bilinmiyormuş gibi söylenmesidir.

Örnek: "Bu yağmur neden yağıyor acaba?"

Açıklama: Yağmurun neden yağdığı bilinse de sanki bilinmiyormuş gibi bir ifade kullanılmıştır.

10. TELMİH (HATIRLATMA)

Tanım: Herkesçe bilinen bir olay ya da kişiye üstü kapalı bir şekilde gönderme yapmaktır.

Örnek: "O günden sonra Yusuf gibi sabırla bekledi."

Açıklama: Hz. Yusuf’a yapılan gönderme, telmih sanatıdır.

11. MÜBALAĞA (ABARTMA)

Tanım: Bir olayın ya da durumun olduğundan daha büyük ya da küçük gösterilmesidir.

Örnek: "Gözyaşları sel oldu, bütün şehri kapladı."

Açıklama: Burada ağlama durumu aşırı şekilde abartılmıştır.

12. TEZAT (KARŞITLIK)

Tanım: Birbirine zıt anlamlı kavramların bir arada kullanılmasıdır.

Örnek: "Küçücük odada kocaman bir sessizlik vardı."

Açıklama: Küçük ve büyük kavramları arasındaki karşıtlık vurgulanmıştır.

13. TENASÜP (UYGUNLUK)

Tanım: Anlamca birbirine uygun kelimelerin aynı cümlede bir arada kullanılmasıdır.

Örnek: "Kış, soğuk, kar ve buz her yeri kaplamıştı."

Açıklama: Kış mevsimiyle ilgili kavramlar bir arada kullanılarak anlam bütünlüğü sağlanmıştır.

14. ALİTERASYON

Tanım: Aynı ünsüz harflerin tekrarıyla yapılan ahenktir.

Örnek: "Sakin sular sessizce süzüldü."

Açıklama: "S" harfi tekrar edilerek ahenk oluşturulmuştur.

Aliterasyon ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki makalemize göz atabilirsiniz.

15. ASONANS

Tanım: Aynı ünlü harflerin tekrarıyla yapılan ahenktir.

Örnek: "Ağlarım, hatıra her düşünceyle."

Açıklama: "A" ve "e" harflerinin tekrarıyla melodik bir ritim yaratılmıştır.

Asonans ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki makalemizde göz atabilirsiniz.

16. CİNAS

Tanım: Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimelerin bir arada kullanılmasıdır.

Örnek: "Gül ile diken, gülüş ile diken."

Açıklama: "Gül" kelimesi hem çiçek hem de gülmek anlamında kullanılmıştır.

17. LEFF Ü NEŞR

Tanım: Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin düzenli olarak sıralanmasıdır.

Örnek: "Bahar gelir, çiçek açar; kış gelir, kar yağar."

Açıklama: Bahar ve çiçek; kış ve kar arasında uyum sağlanmıştır.

18. İSTİFHAM (SORU SORMA)

Tanım: Cevap beklenmeyen, anlamı güçlendirmek için sorulan sorulardır.

Örnek: "Bu dünya kimseye kalmış mı ki sana kalsın?"

Açıklama: Soru, retorik bir etki oluşturmak için sorulmuştur.

19. RÜCU

Tanım: Söylenen bir sözün geri alınarak yerine başka bir söz getirilmesidir.

Örnek: "Hayır, ben mi dedim? Yok, aslında demedim."

Açıklama: İlk ifade geri alınarak yerine yeni bir ifade konmuştur.

20. SECİ

Tanım: Cümlede uyumlu ve ahenkli sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır.

Örnek: "Ne söylesem kâr etmez, ne yapsam yar olmaz."

Açıklama: Sözcükler arasındaki ahenk ve kafiye, seci sanatını oluşturmuştur.

20 ÖRNEK SÖZ SANATI SORUSU VE YANITLARI

Soru 1: Teşbih (Benzetme)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde teşbih sanatı yapılmıştır?

A) Çocuk, arı gibi çalışkandı.

B) Gök gürledi, yağmur başladı.

C) Gece yıldızlarla doluydu.

D) Yollar sessizdi.

Yanıt:

A - Çocuğun arıya benzetilmesiyle teşbih sanatı yapılmıştır.

Soru 2: İstiare (Eğretileme)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istiare sanatı yapılmıştır?

A) O, hayatımızın ışığıydı.

B) Ağaçlar rüzgârla dans ediyordu.

C) Kış geldi, her yer beyaza büründü.

D) Ay, yıldızların arasında saklandı.

Yanıt:

A - "Hayatımızın ışığı" ifadesinde ışık, kişinin olumlu etkisini anlatmak için kapalı istiareyle kullanılmıştır.

Soru 3: Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz-ı mürsel sanatı yapılmıştır?

A) Bu akşam iki tabak yedik.

B) Deniz dalgalarla konuşuyordu.

C) Sabah güneşi tüm şehri aydınlattı.

D) Çocuk, elindeki kitabı düşürdü.

Yanıt:

A - Yemek yerine "tabak" kullanılarak ad aktarması yapılmıştır.

Soru 4: Teşhis (Kişileştirme)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde teşhis sanatı vardır?

A) Rüzgâr, dağların eteklerinde şarkılar söylüyordu.

B) Çocuk neşeyle oynuyordu.

C) Gece karanlığı sardı.

D) Sabah serinliğinde yürüdük.

Yanıt:

A - Rüzgârın insana özgü "şarkı söylemesi" teşhis sanatıdır.

Soru 5: İntak (Konuşturma)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde intak sanatı yapılmıştır?

A) Kedi, fareye dönüp dedi ki: "Bu oyunu burada bitirelim."

B) Yapraklar rüzgârla savruldu.

C) Deniz durgun ve huzurluydu.

D) Güneş battı, karanlık geldi.

Yanıt:

A - Kedinin insan gibi konuşması intak sanatıdır.

Soru 6: Kinaye

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinaye sanatı yapılmıştır?

A) Ayağını yorganına göre uzat.

B) Gece karanlığı sardı.

C) Deniz dalgalarla konuşuyordu.

D) Yollar uzun ve dar.

Yanıt:

A - Sözün hem gerçek hem de mecaz anlamı kastedilmiştir.

Soru 7: Tariz (İğneleme)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tariz sanatı yapılmıştır?

A) Çok iyi çalıştın (!) ve tabii ki başarıyı hak ettin.

B) Çiçekler bahar gelince açtı.

C) Sabah erken uyandım.

D) Rüzgâr sessizce esti.

Yanıt:

A - "Çok iyi çalıştın" ifadesi tam tersi anlamda kullanılarak tariz yapılmıştır.

Soru 8: Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hüsnütalil sanatı vardır?

A) Güller, baharın sevgisiyle açtı.

B) Sabah oldu, güneş doğdu.

C) Deniz dalgalarla coştu.

D) Yapraklar döküldü.

Yanıt:

A - Güllerin açması, baharın sevgisine bağlanarak hayalî bir neden gösterilmiştir.

Soru 9: Tecahül-i Arif

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tecahül-i arif sanatı yapılmıştır?

A) Bu yıldızlar neden bu kadar parlak?

B) Sabah oldu, güneş doğdu.

C) Deniz, sakinliğiyle dikkat çekti.

D) Çocuk sokakta oynuyordu.

Yanıt:

A - Yıldızların parlaklığı bilinse de, bilinmiyormuş gibi bir ifade kullanılmıştır.

Soru 10: Telmih (Hatırlatma)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde telmih sanatı vardır?

A) O günden sonra Yusuf gibi bekledi.

B) Sabah erkenden uyandım.

C) Deniz sessizdi.

D) Yollar çok kalabalıktı.

Yanıt:

A - Hz. Yusuf’a yapılan gönderme telmih sanatıdır.

Soru 11: Mübalağa (Abartma)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mübalağa sanatı yapılmıştır?

A) Gözyaşları sel olup aktı.

B) Sabah erken kalktım.

C) Çiçekler bahar geldiğinde açtı.

D) Rüzgâr sessizce esti.

Yanıt:

A - Gözyaşlarının sel olması abartılı bir ifadedir.

Soru 12: Tezat (Karşıtlık)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatı vardır?

A) Sessiz odada yüksek bir çığlık yankılandı.

B) Sabah serinliğinde yürüdük.

C) Deniz dalgalarla konuşuyordu.

D) Gece sessizdi.

Yanıt:

A - Sessizlik ve çığlık kavramları zıtlık oluşturmuştur.

Soru 13: Tenasüp (Uygunluk)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tenasüp sanatı vardır?

A) Bahar, çiçekler ve kuş sesleriyle doluydu.

B) Sabah güneş doğdu.

C) Gece karanlıkla doluydu.

D) Deniz, durgun ve huzurluydu.

Yanıt:

A - Bahar, çiçek ve kuşlar anlamca uyumludur.

Soru 14: Aliterasyon

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aliterasyon sanatı vardır?

A) Soğuk sokaklarda sessizce savruldu.

B) Sabah güneş doğdu.

C) Çiçekler bahar gelince açtı.

D) Deniz dalgalarla oynuyordu.

Yanıt:

A - "S" harfinin tekrarıyla aliterasyon yapılmıştır.

Soru 15: Asonans (Ünlü Harf Tekrarı)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asonans sanatı yapılmıştır?

A) Ağır ağır akar sular.

B) Sabah erkenden kalktım.

C) Deniz sessizdi.

D) Yollar kalabalıktı.

Yanıt:

A - "A" harfi tekrarlanarak asonans yapılmıştır.

Soru 16: Cinas

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cinas sanatı vardır?

A) Gül, gülerek bahara selam verdi.

B) Sabah kalktım.

C) Deniz durgundu.

D) Çiçekler açtı.

Yanıt:

A - "Gül" kelimesi hem çiçek hem de gülmek anlamında kullanılmıştır.

Soru 17: Leff ü Neşr

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde leff ü neşr sanatı vardır?

A) Bahar gelir, çiçek açar; kış gelir, kar yağar.

B) Sabah güneş doğdu.

C) Deniz sessizdi.

D) Çocuk sokakta oynuyordu.

Yanıt:

A - Bahar-çiçek ve kış-kar arasında anlamca düzenli bir ilişki kurulmuştur.

Soru 18: İstifham (Soru Sorma)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istifham sanatı vardır?

A) Bu dünya kimseye kalmış mı ki sana kalsın?

B) Sabah güneş doğdu.

C) Deniz dalgalıydı.

D) Çocuk oynuyordu.

Yanıt:

A - Cevap beklenmeyen retorik bir soru sorulmuştur.

Soru 19: Rücu

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rücu sanatı vardır?

A) Hayır, bunu ben mi söyledim? Yok, aslında demedim.

B) Sabah güneş doğdu.

C) Çocuk sessizce oturdu.

D) Deniz durgundu.

Yanıt:

A - Söylenen bir söz geri alınmıştır.

Soru 20: Seci

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde seci sanatı vardır?

A) Ne söylesem kâr etmez, ne yapsam yar olmaz.

B) Sabah kalktım.

C) Deniz dalgalarla oynuyordu.

D) Çiçekler açtı.

Yanıt:

A - Sözcükler arasında uyum ve ahenk sağlanmıştır.