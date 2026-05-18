Turkcell işçisinin promosyon mücadelesi

Turkcell Global Bilgi bünyesinde çalışan çağrı merkezi işçileri kendilerine ödenmek istenen promosyon tutarına tepkili.

Şirket tarafından çalışanlara gönderilen mailde Haziran ayında Ziraat Bankası ile anlaşılarak hesaplarına 30 bin TL promosyon tutarı gönderileceği açıklandı.

Benzer şirketlerde çalışanların çok daha fazla promosyon aldıklarına dikkat çeken emekçiler, haklarının 85-100 bin TL arasında olduğunu vurgulayarak duruma itiraz etti.

ALIN TERİNE PATRON ÇÖKEMEZ

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Turkcell Global Bilgi bünyesinde çalışan binlerce genç emekçi, asgari ücretle yaşam mücadelesi veriyor. Buna rağmen Ziraat Bankası ile yapılan 3 yıllık maaş promosyon anlaşmasında çalışanlara yalnızca 30 bin TL verilmesi büyük tepki çekmektedir. Yüksek enflasyon ortamında emeğin bu kadar değersizleştirilmesi kabul edilemez. Çağrı merkezi çalışanları yalnız değildir. Emekçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca ise, "Turkcell Global Bilgi’de çağrı merkezi işçilerine dayatılan 30 bin TL’lik promosyon, bu ülkede sermaye utanmazlığının yeni örneği. Bankalar rekor kâr açıklarken, şirketler milyarlarına milyar katarken, gün boyu saniye hesabıyla çalıştırılan çağrı merkezi işçilerine “Buna razı olun” deniyor. Yetmiyor; bu dayatmaya itiraz eden işçiler baskıyla, mobbingle, işten atmayla tehdit ediliyor. Haklarını isteyen Turkcell Global Bilgi işçileri yalnız değil" ifadelerini kullandı.

DİSK’e bağlı İletişim-İş Sendikası, işçilerin hakkı olan tutarın en az 100 bin TL olduğunu vurgularken, sürece tepki gösteren emekçilerin mobbinge uğradığını ve haksız gerekçelerle işten atıldığını öne sürdü.