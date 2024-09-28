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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta yarın oynanacak

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 11:55
  • Giriş: 28.09.2024 11:55
  • Güncelleme: 28.09.2024 11:55
Kaynak: DHA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta yarın oynanacak

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ligde 4'üncü hafta yarın saat 12.00'de Hakkarigücü Spor - Alg Spor müsabakasıyla start alacak. Öte yandan Beylerbeyi Spor Kulübü - Karadeniz Ereğli Belediye Spor müsabakasının ise ertelendiği açıklandı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

12.00 Hakkarigücü Spor - Alg Spor (Merzan Şehir)

14.00 Galatasaray - Bornova Hitab Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi - Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ünye Kadın Spor Kulübü (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)

14.00 Beşiktaş JK United Payment - Çekmeköy Bilgidoğa (İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç)

14.00 Fatih Vatan Spor - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K (Bahçelievler İl Özel İdare)

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