Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm

Ligde 18. hafta maçları tamamlanırken Fenerbahçe arsaVev, liderliğini sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 08.02.2026 18:25
  • Giriş: 08.02.2026 18:25
  • Güncelleme: 08.02.2026 18:25
Kaynak: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Ligde tamamı bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe arsaVev-Beşiktaş: 4-1

Çekmeköy Bilgidoğa-Galatasaray GAİN: 0-4

1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-8

Amed Sportif Faaliyetler-Prolift Giresun Sanayispor: 6-1

Fatih Vatanspor-Yüksekovaspor: 0-2

Trabzonspor-Ünye Kadın SK: 0-0

- Puan durumu

Ligde tamamlanan 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE ARSAVEV1817108448052
2.GALATASARAY GAİN1816027086248
3.TRABZONSPOR1714124884043
4.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET17123255104539
5.YÜKSEKOVASPOR1610332671933
6.BEŞİKTAŞ18102649183132
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER1693443142930
8.HAKKARİGÜCÜ177462416825
9.ÜNYE KADIN SK176292325-220
10.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR1862102131-1020
11.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA1862102241-1920
12.FATİH VATANSPOR1844102260-3816
13.1207 ANTALYASPOR1843111949-3015
14.SERCAN İNŞAAT GAZİANTEP ALGSPOR18301514127-1139
15.BORNOVA HİTABSPOR170017051-510
16.BEYLERBEYİ170017051-51-3

Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.

BirGün'e Abone Ol