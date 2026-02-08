Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm
Ligde 18. hafta maçları tamamlanırken Fenerbahçe arsaVev, liderliğini sürdürdü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Ligde tamamı bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe arsaVev-Beşiktaş: 4-1
Çekmeköy Bilgidoğa-Galatasaray GAİN: 0-4
1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-8
Amed Sportif Faaliyetler-Prolift Giresun Sanayispor: 6-1
Fatih Vatanspor-Yüksekovaspor: 0-2
Trabzonspor-Ünye Kadın SK: 0-0
- Puan durumu
Ligde tamamlanan 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE ARSAVEV
|18
|17
|1
|0
|84
|4
|80
|52
|2.GALATASARAY GAİN
|18
|16
|0
|2
|70
|8
|62
|48
|3.TRABZONSPOR
|17
|14
|1
|2
|48
|8
|40
|43
|4.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|17
|12
|3
|2
|55
|10
|45
|39
|5.YÜKSEKOVASPOR
|16
|10
|3
|3
|26
|7
|19
|33
|6.BEŞİKTAŞ
|18
|10
|2
|6
|49
|18
|31
|32
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|9
|3
|4
|43
|14
|29
|30
|8.HAKKARİGÜCÜ
|17
|7
|4
|6
|24
|16
|8
|25
|9.ÜNYE KADIN SK
|17
|6
|2
|9
|23
|25
|-2
|20
|10.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR
|18
|6
|2
|10
|21
|31
|-10
|20
|11.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA
|18
|6
|2
|10
|22
|41
|-19
|20
|12.FATİH VATANSPOR
|18
|4
|4
|10
|22
|60
|-38
|16
|13.1207 ANTALYASPOR
|18
|4
|3
|11
|19
|49
|-30
|15
|14.SERCAN İNŞAAT GAZİANTEP ALGSPOR
|18
|3
|0
|15
|14
|127
|-113
|9
|15.BORNOVA HİTABSPOR
|17
|0
|0
|17
|0
|51
|-51
|0
|16.BEYLERBEYİ
|17
|0
|0
|17
|0
|51
|-51
|-3
Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.