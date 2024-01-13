Türkeli kara teslim

Sinop’un Türkeli ilçesinde, iki yıl aradan sonra ilçe merkezine kar düştü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji’nin günlerdir uyarılarda bulunduğu soğuk hava ve kar yağışı ilçede etkili oldu. İlçede dün gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışlar, gece saatlerinden itibaren kara dönüştü.

Kar yağışının etkili olduğu Türkeli-Ayancık karayolunda hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerince yolların açılmasıyla yeniden trafik akışı sağlandı.

Ayancık-Sinop karayolu Aliköy mevkiinde tır kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sürücülerin bekleyişi sürüyor.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle sürücüleri tedbirli bir şekilde yola çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının bu akşamdan itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.