Türkeli’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Filiz idaresindeki motosiklet, ara sokaktan ana caddeye çıktığı sırada bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Orhan Filiz yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.