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Türkeli’de servis otobüsü devrildi

Ajans Haberleri
  • 30.07.2024 09:37
  • Giriş: 30.07.2024 09:37
  • Güncelleme: 30.07.2024 09:38
Kaynak: İHA
Türkeli’de servis otobüsü devrildi

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yol yapım şirketine ait servis otobüsü devrildi.

İlçeye bağlı Kuşçular köyünde meydana gelen kazada, yol yapım şirketine ait servis otobüsü seyir halindeyken iddiaya göre yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından araç, iş makinesi marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmemiş olmasından dolayı derin bir nefes aldı.

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