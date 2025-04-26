Türkeli’de zirai don hasar tespit çalışmaları

Sinop’un Türkeli ilçesinde, geçen hafta meydana gelen zirai don olayı, tarım alanlarında ciddi zararlara yol açtı. Olayın hemen ardından Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mediha Elmas ve beraberindeki teknik personel, sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ekipler, etkilenen tarım arazilerini tek tek inceleyerek üreticilerin zarar durumunu belirlemeye yönelik detaylı çalışmalar yürütüyor. Özellikle meyve bahçelerinde ciddi hasarın oluştuğu gözlemlenirken, yetkililer üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Zirai don olayından etkilenen çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanması için çalışmalarımız titizlikle sürmektedir" denildi.

Hasar tespit çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak rapor haline getirileceği ve ilgili makamlara iletileceği bildirildi. Ayrıca, zarar yaşayanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.