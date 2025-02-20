Türker Ateş kimdir? CHP Milletvekili Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı
Türker Ateş kimdir sorusu CHP Milletvekili Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı!
Türker Ateş kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Türker Ateş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı!
TÜRKER ATEŞ KİMDİR?
Türker Ateş 1966 yılında Bolu'nun Bünüş Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolu'da, lise eğitimini Düzce'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. İş hayatında inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bir firma kurdu. Türker Ateş, evli ve bir çocuk babasıdır.
TÜRKER ATEŞ’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyeliği,
- TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği,
- TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcılığı,
- Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Üyeliği,
- Avrupa Şirketler Meclisi (MEPE) Üyeliği,
- Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliği,
- İktisadi Kalkınma Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği,
- İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği,
- Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği,
- Bolu Bağışçılar Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği
- 2013, 2018 ve 2022'de Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı
- 2023 Genel Seçimleri: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu 1. sıra milletvekili adayı olarak seçime katıldı.
- 28. Dönem TBMM: Bolu milletvekili olarak meclise girdi.
- TBMM’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görev aldı.