Türker Ateş kimdir? CHP Milletvekili Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı

Türker Ateş kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Türker Ateş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatı!

TÜRKER ATEŞ KİMDİR?





Türker Ateş 1966 yılında Bolu'nun Bünüş Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolu'da, lise eğitimini Düzce'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. İş hayatında inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bir firma kurdu. Türker Ateş, evli ve bir çocuk babasıdır.

TÜRKER ATEŞ’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Türker Ateş’in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: