Türkeş kardeşler arasında 'Osman Kavala' tartışması: "Herkes haddini ve yerini bilecek"

İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, Gezi tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyen ağabeyi Tuğrul Türkeş'e tepki göstererek, "Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala'yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek" dedi. Tuğrul Türkeş, ise "Mesele, Türkiye ve uluslararası arenada yaşananlar ve bunları nasıl çözüleceğini öngörerek hamle yapmaktır. Konuyu bu ana hedefinden çıkartıp meseleyi ailevi ve/veya başka mecralarda tartışmaya kalkmak işin özüne zarar verir" yanıtını verdi.

İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, Gezi tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini bildiren ağabeyi AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'e tepki gösterdi. Tuğrul Türkeş ise yanıt vererek, "Konuyu ana hedefinden çıkartıp meseleyi ailevi veya başka mecralarda tartışmaya kalkmak işin özüne zarar verir" dedi.

İYİ Parti'li Ayyüce Türkeş, ağabeyi Tuğrul Türkeş’in Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret etme açıklamasına, sosyal medya hesabından Alparslan Türkeş’in milliyetçilik anlayışını yanlış temsil ettiğini belirterek eleştirdi.

"HERKES HADDİNİ VE YERİNİ BİLECEK"

"Ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala'yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek" ifadelerini kullanan İYİ Partili Ayyüce Türkeş, "Başbuğ Türkeş kendi evladı dahil hiçkimseye bedel ödetmemiştir; hertürlü bedeli kendi ödemiş ve arkasında çok büyük gurur verici bir manevi miras bırakmıştır" diye ekledi.

Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti’ne Türk Devleti’ne adamış; ameli ile adını altın harflerle tarihe yazdırmış büyük bir devlet adamıdır.



Vefatınının üzerinden 27 yil geçmiş olmasina rağmen sırf O’nun bıraktığı miras ile ama malesef O’nu anlamadan; temsil edemeden… https://t.co/n9hEOrydKl — Dr. Ayyüce Türkeş Taş (@ayyuceturkestas) July 20, 2024

TUĞRUL TÜRKEŞ'TEN YANIT

Tuğrul Türkeş de sosyal medya hesabından, "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla paylaşımda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle başlayan paylaşımda Tuğrul Türkeş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim sosyal medyada paylaştığım mesajlarım ve yapılan söyleşi akabinde gelen sitem, eleştiri ve karşıt düşüncelere yönelik bir yorum beklendiği açıktır. Ben hiçbir yazımda ve/veya konuşmamda Rahmetli Türkeş'e atıf veya alıntı yapmadım, yapmam. Bunlar, olmayan konularda fikir yürütmek istiyorlar. Konu beni veya aileyi ilgilendiren bir konu değildir.

Daha önce de altını çizdiğimiz gibi mesele; Türkiye ve uluslararası arenada yaşananlar ve bunların nasıl çözüleceğini öngörerek hamle yapmaktır. Konuyu bu ana hedefinden çıkartıp meseleyi ailevi ve/veya başka mecralarda tartışmaya kalkmak işin özüne zarar verir. Bu nedenle bunu asla yapmayacağım.

Ben hala yaklaşık 3 ay önce sorduğum sorulara ve devamındaki ilave sorularıma cevap arıyorum. Ben TBMM çatısı altında görev yapan 593 milletvekilinden birisiyim. Umarım ve dilerim ki diğer 592 arkadaşımı da beni takip, kontrol ve denetlediğiniz gibi takip ediyorsunuzdur."