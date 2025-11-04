Türkgün: Bahçeli bugün önemli şeyler açıklayacak

Haber Merkezi

MHP’ye yakın yayın organı Türkgün, Devlet Bahçeli’nin bugün önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Cumhur İttifakı’nda Kuzey Kıbrıs seçimlerinin ardından yaşanan fikir ayrılığı sonrasında Devlet Bahçeli, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene ve Saray’daki Cumhuriyet Resepsiyonu’na katılmamıştı.

MHP’ye yakın yayın organı Türkgün, Bahçeli’nin TBMM’de önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Haberde "Toplantıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündemdeki iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Anıtkabir’deki törende MHP’yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil ederken, Saray’daki resepsiyona MHP’den herhangi bir isim yer almamıştı.

MHP’nin bu tavrı kamuoyunda iki farklı şekilde yorumlanmıştı.

Bunlardan ilki AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli arasında Kuzey Kıbrıs seçimlerine ilişkin görüş ayrılığının Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturduğu yönünde.

İkinci yoruma göre ise Bahçeli, sürece ilişkin adımların daha hızlı atılması gerektiğini düşünüyor.