Türkgün’den Yeni Şafak’a ‘süreç manşeti’ karşılığı: "Derdiniz ne sizin?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dünkü manşetinde cevap veren Yeni Şafak gazetesine yanıt MHP'ya yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinden geldi. Gazete sür manşetinde "Yeni Şafak 'terörsüz Türkiye'ye darbe vurmak istedi, arşivlerle rezil oldu! Derdiniz ne sizin?" başlığıyla yayımlandı.

Tolga Polat imzalı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da arka çıkmasıyla devlet projesi hâline getirilen ‘terörsüz Türkiye’ süreci yeni bir aşamaya girdi. Devlet Bahçeli’nin, TBMM’de kurulan komisyonun İmralı’ya gitmesi önerisini baltalamak için Yeni Şafak gazetesi harekete geçti. Gazete, bir anket firmasının araştırmasına dayanarak yaptığı haberle süreci baltalamaya çalıştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun heyetinden seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya gitmesi gerektiğini, “ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajların alınabileceğini”, bu sayede sürecin güçleneceğini söylemişti."

"YAYIN POLİTİKASI DEĞİŞTİ"

Yeni Şafak'ın son günlerde yayın politikasında köklü değişikliklere gittiği iddia edilen haberde "Yeni Şafak ise pişmiş aşa su katmayı sürdürüyor. Gazete, art arda yaptığı haberlerde AK Parti’nin ekonomi politikasını eleştirmiş, faizler üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i gazetenin ana manşetinden defalarca açık bir şekilde eleştirmişti. Gazete, yüksek faiz uygulanmasına rağmen enflasyonun hâlâ yüksek olmasını, faiz politikası ile beklenen sonuçların uyuşmaması olarak yorumlamıştı. Mehmet Şimşek ise bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Eleştirenler ya bizi duymuyor ya da kötü niyetliler” demişti. Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı “dezenflasyon patikası”nın çok net olduğunu ve uygulamaların bu çerçevede ilerlediğini kaydetmişti."

GEÇMİŞTEKİ BAŞLIKLAR HATIRLATILDI

Haberde Yeni Şafak'ın bir önceki çözüm sürecinde attığ başlıklar da hatırlatıldı: "Gazete, 2009’da başlatılan çözüm sürecinde attığı başlıklarla diyalogdan taraf olduğunu bildirmiş, hatta sürecin başarıya ulaşması için kampanya dahi düzenlemişti. ‘Diyalog, uzlaşma ve dostluk zamanı’ alt başlığıyla okurlara “Bu çağrıya siz de katılın” diyen Yeni Şafak, bir başka sayısında ise “Silahlar sustu, barış zamanı” başlığını atmış, nevruz kutlamaları sırasında çekilen bir fotoğrafı kullanarak, çözüm sürecini sahiplenmişti. Bir devlet projesi hâline gelen ‘terörsüz Türkiye’ sürecine Öcalan’ın sunduğu katkının ötesine geçilerek, terör örgütü kanadından çıkacak söylem farklılığının önüne geçilmesi, aynı zamanda komisyonun Öcalan’ı dinleyerek süreci hızlandıracak girişimleri başlatmasından rahatsız olan gazete, bir anket firmasının araştırmasını öne sürdü. Devletin pazarlıksız bir şekilde başlattığı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, tüm oy kaygılarından uzak şekilde, Türkiye Yüzyılı’na terörsüz bir şekilde girmek, yarınlarımızı gözyaşından uzak tutmak, geleceğe kardeşlik içinde koşar adımlarla yürümek için sahip çıktığı süreci baltalama girişimi olarak görülen haber, sosyal medyada özellikle muhafazakâr kanat tarafından tepkiyle karşılandı.