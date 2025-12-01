TurkishBank’a talip çıktı

Kazakistan merkezlik finans şirketi Freedom Holding, TurkishBank’ı satın almak için kolları sıvadı.

Kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini ve henüz nihai bir karar alınmadığını belirtti.

BloombergHT’in haberine göre şirketlerin anlaşması halinde olası bir satın alma işlemi Türk düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.

TurkishBank sözcüsü konu hakkında yorum yapmadı ancak bankanın pazartesi günü bir açıklama yayımlayacağını söyledi.

ŞİRKET, TÜRKİYE PAZARINDA BÜYÜMEK İSTİYOR

Freedom Holding sözcüsünün Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre, şirket görüşmeler yürütüyor ve dijital bankasının genişletilmesi de dahil olmak üzere Türkiye pazarında büyümek istiyor. Sözcü, “Ancak, değerlendirilen bankalar veya görüşmelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmaya hazır değiliz” dedi.

TurkishBank’ın internet sitesine göre, banka kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılığın yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimine odaklanıyor. National Bank of Kuwait 2008 yılında bankanın ortağı oldu.