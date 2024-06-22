Türkiye 0-2 Portekiz (İlk Yarı Sonucu)
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz BVB Dortmund Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Portekiz’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli takımımız Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
6’ncı dakikada Kaan Ayhan’ın uzun pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Zeki Çelik ortaladı. Kerem Aktürkoğlu’nun dokunuşunda kaleye doğru yönelen topu Portekiz savunması uzaklaştırdı.
22’nci dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen Portekiz atağında Nuno Mendes yerden ortaladı. Savunmada seken topu önünde bulan Bernardo Silva, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
29’uncu dakikada Portekiz farkı 2’ye çıkarttı. Cancelo, ara pasıyla Ronaldo’yu savunma arkasına kaçırmak istedi. Araya giren Samet Akaydin, kaleci Altay’ın açıldığını görmeden geri pas verince topu kendi ağlarıyla buluşturdu: 0-2.
31’inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu’nun yerden şutunda kaleci Costa topu direk dibinden ayağıyla kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz’in 2-0’lık üstünlüğüyle son buldu.