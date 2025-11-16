Giriş / Abone Ol
Türkiye 15'li ragbi liglerinde şampiyonlar belli oldu

Kadınlarda Körfez Gençlerbirliği, erkeklerde ise Kadıköy Ragbi birinciliği elde etti

  • 16.11.2025 19:38
  • Giriş: 16.11.2025 19:38
  • Güncelleme: 16.11.2025 19:38
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Kadınlar 15'li Ragbi Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği, Erkekler 15'li Ragbi Ligi'nde ise Kadıköy Ragbi şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre liglerde final maçları, Ankara'daki Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynandı.

Kadınlar finali sonucu Körfez Gençlerbirliği şampiyonluğu, Firuzköy Spor Kulübü 2'nciliği elde etti.

Erkeklerde ise Kadıköy Ragbi şampiyon, İstanbul Ragbi 2'nci, Ankara Ragbi 3'üncü oldu.

