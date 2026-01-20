Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatı'na 9 sporcuyla katılacak

Türkiye, üçüncü kez İtalya’nın ev sahipliği yapacağı 25. Kış Olimpiyat Oyunları’nda buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında toplam 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kar ve buz üzerinde yapılan sporların en büyük organizasyonu olan kış olimpiyatının 25’incisi, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

İlk kez 1924 yılında Fransa’nın Chamonix kentinde gerçekleştirilen oyunlar, 1956 Cortina d’Ampezzo ve 2006 Torino’nun ardından İtalya’da üçüncü kez gerçekleştirilecek.

MADALYA MÜCADELESİ

Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.

Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut, yarışacak.

2022'DE 7 SPORCU KATILMIŞTI

Türkiye, Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'na alp disiplininde 2, kayaklı koşuda 3, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada ise 1'er sporcu olmak üzere 7 sporcuyla katılmıştı. Türkiye'nin 1936'dan itibaren sporcu gönderdiği Kış Olimpiyat Oyunları'nda henüz madalyası bulunmuyor.

İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek.

Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak ve skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpik programda yer alacak.

İtalya'da iki farklı kentte (Milano-Cortina) düzenlenecek oyunlarda, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.

Oyunların startı, 6 Şubat'ta yapılacak resmi açılış töreninden önce 4 Şubat'ta, 1956 Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

25. Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından kapanış töreni ile sona erecek.

MADALY TABLOSUNDA NORVEÇ BİRİNCİ

Kış olimpiyatlarının ilki 1924'te Fransa'nın Chamonix kentinde gerçekleştirildi. Dört yılda bir düzenlenen oyunlara bugüne kadar Norveç 9 kez ev sahipliği yaptı. Norveç bir kez de İsveç ile ortak ev sahipliği yaptı. Kış olimpiyatları 7 kez dağılmadan önceki Sovyetler Birliği'nde, 3 kez Almanya'da, birer defa da ABD, Kanada, Rusya ve birleşme öncesi eski Doğu Almanya'da gerçekleştirildi.

Bugüne kadar organize edilen bütün kış olimpiyatlarında 148 altın madalya ile Norveç birinci, 114 altın madalya ile ABD ikinci, 105 altın madalya ile Almanya da üçüncü sırada yer aldı.

HANGİ BRANŞLAR YARIŞACAK

Milano kenti, artistik buz pateni, sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyi müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Cortina d'Ampezzo şehrinde ise kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak yarışmaları düzenlenecek. Trentino kentindeki Val di Fiemme Vadisi'nde ise kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışmaları gerçekleştirilecek.

Biatlon yarışmaları ise Anterselva'da yapılacak. Bormio kentinde Stelvio Pisti'nde erkekler alp disiplininin yanı sıra olimpiyatlarda ilk kez yer alacak olan dağ kayağının yarışları da düzenlenecek. Serbest stil kayak ve snowboard yarışları da Livigno'da koşulacak.