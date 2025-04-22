Türkiye 36’ncısı oldu, ataması yapılmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 25 bin öğretmen atamasına yönelik tepkiler ve ataması yapılmayan öğretmenlerin mücadelesi sürüyor. Ataması yapılmayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemler gerçekleştirdi. Ataması yapılmayan kontenjan mağduru öğretmenler, branş dağılımının adil yapılmadığını vurguluyor.

Kontenjan mağduru olan öğretmenlerden birisi de Gurbet Eycan. KPSS’de Türkiye 36’ncısı olan Eycan da ataması yapılmayacak öğretmenler arasında yer alıyor. BirGün’e konuşan Eycan atanmasının bu şartlarda çok zor olduğunu söyledi.

Eycan, “Geçen sene Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine 796 kişilik kontenjan ayırdılar bu sene verilen kontenjan sayısı sadece 29. Bunu neye göre, hangi düşünceyle verdiler anlayamıyoruz. Adalet bunun neresinde? Sadece Türk Dili ve Edebiyatı için değil, Tarih, Coğrafya ve Biyoloji gibi birçok bölümde bu yaşanıyor. İhtiyacın 29 öğretmen olduğuna kimse inanmaz. Herkes biliyor bu alanda yüzlerce ücretli öğretmen çalışıyor” dedi.

Ek atama değil, kontenjanlarda revize istediğini söyleyen Eycan, şunları dile getirdi: “Biz 9 aydır bu atamayı bekliyoruz. Eskiden KPSS’de ilk 100’e girene dokunulmazdı. Bu dereceyi yapanlar kesin atanırdı. Ben sonuçlar açıklandığından beri kesin atandım diyorum. Sıralamada 36’ncı oldum, daha ne yapayım? Ama bu yaşanan şu anda Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne resmen bir hakaret. Madem böyle bir durum var, o zaman üniversitelerde açmasınlar bölüm!

Ben hakkımı istiyorum. Yalnızca kendim için değil, tüm meslektaşlarımın hakkını almasını istiyorum.”

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ÖĞRETMENLER TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Ataması yapılmayan öğretmenlerin talepleri de şu şekilde:

• En az 87.000 ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmalıdır! Ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır, bu sistem öğretmenlik mesleğini ve eğitim-öğretim sürecinin tamamını aşağılayan bir sistemdir.

• Branş kontenjanları adaletli, şeffaf ve ihtiyaca uygun dağıtılmalıdır! Branşta adalet, eğitimde kalite.

• Atamalarda mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır.

• Öğretmenlerin insanca yaşaması için atama süreci keyfi değil, planlı olmalıdır.