Türkiye 40 yıl sonra bir olimpiyattan altın madalyasız dönüyor: AKP yine ‘başardı’

Spor Servisi

2024 Paris Olimpiyatı bugün gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek. Organizasyona 102 sporcuyla katılan Türkiye, altın madalya kazanamadı. Ülke sporu son olarak 1984 Los Angeles Olimpiyatı’nı altın madalya alamadan tamamlamıştı.

AKP iktidarı döneminden günden güne kötüye giden spor böylece Paris 2024’teki bu performansla dibe vurmuş oldu. Son olarak dün Başakşehir Futbol Kulübü’nün gerçekleştiği bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırdıkları statlarla övündü.

SPOR DEĞİL, İNŞAAT!

Erdoğan açıklamasında, ‘‘2002’de aziz milletimizin takdiriyle göreve gelir gelmez bu sorunu çözmek için hemen kolları sıvadık. Şimdiye kadar bundan tam 10 sene önce hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın aralarında olduğu 38 yeni stadyumun inşasını tamamladık. Şu an 4 tane stadyumun yapımı, 3 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İl ve ilçe düzeyinde 277 olan stat sayımızı 346’ya yükselttik. 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahasını 2,5 kat artışla bin 365’e çıkardık’’ ifadelerini kullandı. Erdoğan bu açıklamasıyla yine yaptırdığı inşaatlarla övünürken yapılan statların özellikle zeminlerinin atıl durumda bulunması akıllara geldi.

Futbol dışı branşlara voleybol istisnası hariç yapılan yatırım düşerken geçmişte çok başarılı ve iddialı olunan halter, güreş gibi branşlarda yaşanan düşüş dikkat çekici.

AKP döneminde altı olimpiyat geçiren ülke sporu bu süreçte oyunlarda yalnızca yedi altın madalya kazanabildi.

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BASKETBOLDA BRONZ SIRBİSTAN’IN

Erkekler basketbolda Sırbistan, bronz madalya kazandı. Bercy Arena’da oynanan üçüncülük maçında Almanya’yı 93-83 yenen Sırbistan, bronz madalyanın sahibi oldu. Günün dikkat çeken diğer sonuçları şu şekilde:

• Güreşte 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final maçını kaybetti.

• 10 metre platform atlamada Çinli Yuan Cao, altın madalya aldı.

• Güreşte serbest stil 97 kiloda İbrahim Çiftçi’nin madalya şansı kalmadı.