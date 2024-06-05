Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, turnuva hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldiği İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz günleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya ile karşılaştı. İtalya'nın Bologna şehrinde, Renato Dall'Ara Stadyumu'ndaki mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 bitti.

Son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti.

Türkiye, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile yapacak.