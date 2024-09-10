Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında Türkiye A Milli Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Galler-Türkiye maçında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Arda Güler, İzlanda maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Ay yıldızlı ekip, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Türkiye'nin golüne 37. dakikada Viktor Palsson karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda hızlı başlayan Ayyıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 88. dakikasında bir kez daha İzlanda filelerini havalandıran Aktürkoğlu'nun golüyle Türkiye A Milli Takımı maçı 3-1 kazandı.

“NARİN” PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan maç sırasında taraftarlar, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine tepki göstererek sloganlar attı. Ufak bir çocuk ise tribünde “Dokunma Çocuklar Narin'dir” yazılı pankartıyla dikkati çekti.