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Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı ağırladı. Ay yıldızlı ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Spor
  • 10.09.2024 00:04
  • Giriş: 10.09.2024 00:04
  • Güncelleme: 10.09.2024 00:06
Kaynak: ANKA
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
FOTOĞRAF: ANKA

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında Türkiye A Milli Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Galler-Türkiye maçında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Arda Güler, İzlanda maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Ay yıldızlı ekip, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Türkiye'nin golüne 37. dakikada Viktor Palsson karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda hızlı başlayan Ayyıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 88. dakikasında bir kez daha İzlanda filelerini havalandıran Aktürkoğlu'nun golüyle Türkiye A Milli Takımı  maçı 3-1 kazandı.

“NARİN” PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan maç sırasında taraftarlar, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine tepki göstererek sloganlar attı. Ufak bir çocuk ise tribünde “Dokunma Çocuklar Narin'dir” yazılı pankartıyla dikkati çekti.

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