Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta Saha: Demir Ege Tiknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

İLK MAÇ 4 EYLÜL’DE

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Grubunu lider tamamlayan takım direkt Dünya Kupası bileti alırken ikinci sıradaki ekip ise Dünya Kupası vizesi için play-off oynayacak.

Türkiye, ilk olarak Gürcistan ile 4 Eylül 2025 Perşembe Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Konya'da İspanya ile oynanacak diğer maç ise 7 Eylül Pazar saat 21.45'te başlayacak.