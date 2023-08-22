Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Türkiye, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.