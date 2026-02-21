Türkiye AB ortalaması altında

BirGün Kadın Kolektifi

Georgetown Üniversitesi Kadınlar için Barış ve Güvenlik Enstitüsü ile Oslo Barış Araştırma Enstitüsü’nün 2025/26 tahlilinde Türkiye, 181 ülke arasında 106. sırada yer aldı. Araştırmada endeksi en yüksek olan ülke Danimarka olarak görünürken son sırada ise Afganistan yer alıyor.

Türkiye’ye baktığımızda ise her açıdan AB ortalamasının altında bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ayrıca, eğitimin etkisi, iş gücüne aynı oranda yansımıyor. Kadınların istihdam edilme oranı OECD (Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü) ortalamasının altında, yalnızca %39,6 olarak görünüyor. Ancak, kayıt dışı çalışma da göz önüne alınırsa oranın daha yüksek olduğu söylenebilir.