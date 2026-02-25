''Türkiye, ABD saldırısı ardından İran'ı işgal etmeyi planlıyor'' iddialarına DMM'den yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı iddiasının dezenformasyon içeriğini bildirdi.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg‘de yer alan bir haber Ankara-Tahran hattında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Haberde ABD’nin olası bir İran saldırısına karşı Türkiye’nin çeşitli güvenlik senaryoları üzerine çalıştığı öne sürüldü. Söz konusu iddaya göre bu seçenekler arasında kitlesel göç riskine karşı İran topraklarında bir tampon bölge oluşturulması planının da yer aldığı belirtildi.

İddaa kısa sürede kamuoyunda yankı uyandırırken Ankara’dan resmi bir açıklama geldi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin gerçi yansıtmadığ, bilgilerin dezenformasyon içerdiği duyuruldu.

DMM'DEN İDDİALARA İLİŞKİN YALANLAMA

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı basın ve yayın organlarında yer alan “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.''