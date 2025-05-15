Türkiye, ABD ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani , üçlü görüşme için bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesine katıldı.

Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.