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Türkiye, ABD ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, üçlü görüşme için bir araya geldi.

Güncel
  • 15.05.2025 18:06
  • Giriş: 15.05.2025 18:06
  • Güncelleme: 15.05.2025 18:11
Kaynak: AA
Türkiye, ABD ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi
FOTOĞRAF: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani , üçlü görüşme için bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesine katıldı.

Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.

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