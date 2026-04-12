Türkiye AB’nin çok gerisinde kaldı: Barınma hayal oldu

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki konut fiyatları ve kira ücretlerindeki artış karşılaştırıldı.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun çalışması, Türkiye’de giderek derinleşen barınma krizine de ayna tuttu.

Çalışmaya göre, Avrupa Birliği’nde 2025 yılının dördüncü çeyreğinde konut fiyat endeksi 2024 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5,5 arttı. Merkez Bankası’nın verilerine göre ise Türkiye’deki konut fiyat endeksi yüzde 30,6 olarak hesaplandı. Türkiye’deki konut fiyatı artışı, AB ortalamasını neredeyse altıya katladı.

AB LİDERİNE FARK

Türkiye, AB ülkeleri içinde en yüksek konut fiyatı artışının yaşandığı Macaristan’a dahi fark attı. Türkiye’de yüzde 30,6 olan konut fiyatı artış oranının Macaristan’da yüzde 21 olduğu belirtildi. Almanya’daki konut fiyatı artışının ise yüzde 3 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Bakırlıoğlu, “Bizdeki artış neredeyse 10 katı. Bu, ekonomideki dengesizliğin ve konut politikalarındaki yanlışların açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Benzer bir tablo kira artış oranlarında da yaşandı. Çalışmada, AB’de kira artış oranının yüzde 3,2 olduğu, Türkiye’deki kira artış oranının ise yüzde 37’ye ulaştığı vurgulandı.

Verilerin Türkiye’deki barınma krizinin boyutunu gözler önüne serdiğini belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Almanya’da emekli Hans amca yurtdışında tatil planı yapabiliyor. Türkiye’de Hasan amca ise bırakın tatili, evinin kirasını bile ödeyemiyor. Yani Almanya’da Hans nereye tatile gitsem diyor, Türkiye’de Hasan nerede kalsam? Hans tatil için bavul topluyor, Hasan ev arkadaşı arıyor… Yurttaş en temel ihtiyaçlardan olan barınma ve gıdaya erişemiyor. Açlık ve evsizlikle boğuşuyor. Maalesef ülkemizdeki tablo budur. Barınma hakkı temel bir haktır. Bu kadar büyük bir uçurum kabul edilemez. Eğer gerekli adımlar atılmazsa bu kriz daha da ağır sonuçlar doğuracaktır.”

BARINMA KRİZİ KANGREN

İktidarın Türkiye’yi uçuruma sürükleyen ekonomi politikası nedeniyle içinden çıkılamaz hale gelen kira artışları, mahkemelerdeki dosya sayılarına da yansıdı. Hukuk Mahkemeleri’nde 2020’de 28 bin 430 olan, “Kiralananın tahliyesi” konulu dava sayısı, 2026 itibarıyla 82 bin 22’ye, “Kira” davalarının sayısı ise 95 bin 217’ye fırladı.

ZİRVEDE SAMSUN DİYARBAKIR VE ELAZIĞ VAR

Emlakjet, Endeksa verileriyle hazırlanan Şubat 2026 Konut Piyasası Raporu’na göre konut fiyatları yıllık bazda %28,3 artış gösterdi. Endeksa’ya göre, en fazla konut satışı yapılan 30 kent arasında fiyat artışının en yüksek olduğu iller Samsun, Elazığ ve Diyarbakır oldu. Samsun’da konut fiyatları yıllık %38,0 artarken aylık artış %2,7 olarak gerçekleşti. Elazığ’da ise konut fiyatları yıllık %37,1 artarken aylık artış %1,9 oldu. Diyarbakır’da ise konut fiyatları yıllık %35,2 artış gösterirken aylık artış %0,9 seviyesinde gerçekleşti.