Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile 102 AKP'li vekilin imzasını taşıyan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle, Türkiye Adalet Akademisi'nin kamu tüzel kişiliğini haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan, özel bütçeli ve Adalet Bakanlığı'yla ilgili olması öngörülüyor. Akademi'nin mevcut teşkilat yapısı gözetilerek Akademi'nin idari kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemelere yer veriliyor. Başkanlık, Başkan ve daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri ile Hukuk Araştırmaları Merkezinden oluşacak şekilde düzenleniyor.

Teklifle Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kuruluyor. Hukuk Araştırmaları Merkezi'ne; hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip etme, ihtiyaçları tespit etme, araştırma, bilimsel çalışma ve yayımlar yapma görevi veriliyor. Bu Merkez ayrıca yargı mensuplarının uzmanlaşmasına katkı sağlanması amacıyla lisansüstü eğitimler düzenlemeleri için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapacak.

Teklifle meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programlarının yıllık eğitim planı dâhilinde düzenleneceği hüküm altına alınıyor. Bu plan hazırlanırken ihtiyaçlar doğrultusunda ilgisine göre Bakanlık veya Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile iş birliği yapılacak. Ayrıca yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü de alınabilecek.

Ayrıca adalet hizmeti sunan diğer kişilerin de eğitim ve öğretim ihtiyacı nazara alınarak Akademi’de bu kişilere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda talep etmeleri hâlinde avukatlar, noterler ve hukuk ve adalet alanında görev yapan kamu personeli ile ilgili diğer kişilere yönelik eğitim programları düzenlenebilecek.